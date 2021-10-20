В Ингушетии ввели QR-коды

«Глава Ингушетии внес изменения в указ от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которому к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях будут допускаться только при предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия», — сообщили в пресс-службе.