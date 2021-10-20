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В Ингушетии ввели QR-коды

Ведомости

Власти Ингушетии ввели требование об обязательном предъявлении QR-кодов о прохождении вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус для посещения культурных и спортивных мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Глава Ингушетии внес изменения в указ от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которому к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях будут допускаться только при предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, работа заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров ограничена по времени с 22:00 мск до 06:00 мск. Учреждениям, проводящим культурные и спортивные массовые мероприятия, необходимо организовать фильтр с дистанционной термометрией.

Помимо этого указом главы региона срок действия всех ограничительных мер продлен до 15 ноября.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 октября, за последние сутки в Ингушетии выявили 66 случаев коронавируса, два человека умерли. За весь период пандемии в регионе зафиксировали 22 832 случая заражения инфекцией, умерли 352 человека.

Ранее по теме: В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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