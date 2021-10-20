В Ингушетии ввели QR-коды
Власти Ингушетии ввели требование об обязательном предъявлении QR-кодов о прохождении вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус для посещения культурных и спортивных мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Глава Ингушетии внес изменения в указ от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которому к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях будут допускаться только при предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия», — сообщили в пресс-службе.
В свою очередь, работа заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров ограничена по времени с 22:00 мск до 06:00 мск. Учреждениям, проводящим культурные и спортивные массовые мероприятия, необходимо организовать фильтр с дистанционной термометрией.
Помимо этого указом главы региона срок действия всех ограничительных мер продлен до 15 ноября.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 октября, за последние сутки в Ингушетии выявили 66 случаев коронавируса, два человека умерли. За весь период пандемии в регионе зафиксировали 22 832 случая заражения инфекцией, умерли 352 человека.