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Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест

Ведомости

Республика Крым ввела QR-коды для посещения общественных мест, следует из указа главы республики Сергея Аксенова. 

Согласно указу, допуск совершеннолетних в кафе, бары, рестораны, музеи, театры и кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны и другие общественные места будет возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного на основе данных о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или перенесенной болезни не ранее, чем за шесть месяцев до посещения. 

Помимо этого, QR-коды вводятся с 25 октября для бронирования номеров в отелях, санаториях и других объектах временного размещения. Указом также запрещаются экскурсии группами свыше 10 человек, а на культурных мероприятиях наполняемость зала не должна превышать 50%.

Кроме того, крымчан старше 65 лет обязали с 25 октября не покидать дома.

Сегодня президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы из-за ситуации с коронавирусом. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.

Ранее по теме: В Ингушетии ввели QR-коды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных