Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест
Республика Крым ввела QR-коды для посещения общественных мест, следует из указа главы республики Сергея Аксенова.
Согласно указу, допуск совершеннолетних в кафе, бары, рестораны, музеи, театры и кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны и другие общественные места будет возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного на основе данных о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или перенесенной болезни не ранее, чем за шесть месяцев до посещения.
Помимо этого, QR-коды вводятся с 25 октября для бронирования номеров в отелях, санаториях и других объектах временного размещения. Указом также запрещаются экскурсии группами свыше 10 человек, а на культурных мероприятиях наполняемость зала не должна превышать 50%.
Кроме того, крымчан старше 65 лет обязали с 25 октября не покидать дома.
Сегодня президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы из-за ситуации с коронавирусом. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.