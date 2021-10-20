Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест

Согласно указу, допуск совершеннолетних в кафе, бары, рестораны, музеи, театры и кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны и другие общественные места будет возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного на основе данных о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или перенесенной болезни не ранее, чем за шесть месяцев до посещения.