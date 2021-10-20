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«Спартак» проиграл «Лестеру» в матче Лиги Европы

Ведомости

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в третьем матче группового этапа Лиги Европы, сообщает ТАСС. Встреча закончилась со счетом 3:4.

В составе российской команды голами отличились Александр Соболев (11-я, 86-я минуты) и Джордан Ларссон (44). Среди игроков «Лестера» все четыре гола забил Патсон Дака (45, 48, 54, 79).

Встреча прошла в Москве. «Спартак» по итогам трех туров группового этапа занимает третье место в квартете C. В группе лидирует польский клуб «Легия» с шестью очками, на втором месте — Лестер (4), а на последнем месте итальянски «Наполи» (1). Встреча третьего тура между «Легией» и «Наполи» состоится в четверг в Неаполе.

Следующий матч московского клуба состоится с «Лестером» на выезде 4 ноября.

Ранее по теме: «Спартак» обыграл «Наполи» в гостевом матче Лиги Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных