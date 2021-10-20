«Спартак» проиграл «Лестеру» в матче Лиги Европы

Встреча прошла в Москве. «Спартак» по итогам трех туров группового этапа занимает третье место в квартете C. В группе лидирует польский клуб «Легия» с шестью очками, на втором месте — Лестер (4), а на последнем месте итальянски «Наполи» (1). Встреча третьего тура между «Легией» и «Наполи» состоится в четверг в Неаполе.