«Спартак» проиграл «Лестеру» в матче Лиги Европы
Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в третьем матче группового этапа Лиги Европы, сообщает ТАСС. Встреча закончилась со счетом 3:4.
В составе российской команды голами отличились Александр Соболев (11-я, 86-я минуты) и Джордан Ларссон (44). Среди игроков «Лестера» все четыре гола забил Патсон Дака (45, 48, 54, 79).
Встреча прошла в Москве. «Спартак» по итогам трех туров группового этапа занимает третье место в квартете C. В группе лидирует польский клуб «Легия» с шестью очками, на втором месте — Лестер (4), а на последнем месте итальянски «Наполи» (1). Встреча третьего тура между «Легией» и «Наполи» состоится в четверг в Неаполе.
Следующий матч московского клуба состоится с «Лестером» на выезде 4 ноября.