Сумма штрафов за нарушение антиковидных мер в Москве в этом году достигла 107 млн рублей

В ведомстве напомнили, что штраф за несоблюдение таких мер составляет: для граждан — 15 000—40 000 руб., для должностных лиц — 50 000—150 000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 50 000—150 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц — 200 000—500 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.