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Сумма штрафов за нарушение антиковидных мер в Москве в этом году достигла 107 млн рублей

Ведомости

Роспотребнадзор в 2021 г. по итогам проверок составил свыше 5100 административных протоколов за несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве, общая сумма штрафов превысила 107 млн руб., сообщает столичное управление ведомства.

«За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Управлением Роспотребнадзора по г. Москве с начала 2021 г. составлено 5105 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма штрафных санкций составила более 107 млн руб. Судом приостанавливалась деятельность 373 объектов», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что штраф за несоблюдение таких мер составляет: для граждан — 15 000—40 000 руб., для должностных лиц — 50 000—150 000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 50 000—150 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц — 200 000—500 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Роспотребнадзор продолжит проверки соблюдения противоэпидемических требований на функционирующих объектах города, подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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