Сумма штрафов за нарушение антиковидных мер в Москве в этом году достигла 107 млн рублей
Роспотребнадзор в 2021 г. по итогам проверок составил свыше 5100 административных протоколов за несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве, общая сумма штрафов превысила 107 млн руб., сообщает столичное управление ведомства.
«За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Управлением Роспотребнадзора по г. Москве с начала 2021 г. составлено 5105 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма штрафных санкций составила более 107 млн руб. Судом приостанавливалась деятельность 373 объектов», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что штраф за несоблюдение таких мер составляет: для граждан — 15 000—40 000 руб., для должностных лиц — 50 000—150 000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 50 000—150 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц — 200 000—500 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Роспотребнадзор продолжит проверки соблюдения противоэпидемических требований на функционирующих объектах города, подчеркнули в ведомстве.