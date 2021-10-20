В Волгоградской области усилили меры против коронавируса
Власти Волгоградской области усилили противоэпидемиологические меры, сообщает пресс-служба аппарата губернатора региона. В частности, с 25 октября только граждане с отрицательным ПЦР-тестом или пройденной вакцинацией от коронавируса смогут посещать кафе и рестораны, а также пользоваться междугородним транспортом.
«С 25 октября 2021 г. в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. На посетителей до 18 лет, а также тех, кто переболел в течение последних 6 месяцев, эта мера не распространяется», — говорится в сообщении.
«С этой же даты продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области будет осуществляться исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании. Мера не распространяется на несовершеннолетних пассажиров», — добавили в пресс-службе.
Посещение бань и саун без документов о вакцинации с 25 октября также станет невозможным. Исключения сделаны для переболевших в течение последних шести месяцев. Предприятия и организации смогут отправлять в командировки только вакцинированных сотрудников. Помимо этого с 25 октября в торгово-развлекательных центрах и объектах общепита приостановят доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI.
Сегодня президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы из-за ситуации с коронавирусом. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.