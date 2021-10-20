В Волгоградской области усилили меры против коронавируса

«С 25 октября 2021 г. в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. На посетителей до 18 лет, а также тех, кто переболел в течение последних 6 месяцев, эта мера не распространяется», — говорится в сообщении.