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Эксперты оценили готовность россиян доверить свою биометрию работодателю

Ведомости

Только 8% сотрудников в России безусловно согласились бы передать работодателю свои биометрические данные — например, запись голоса, отпечатки пальцев, параметры глаза или рисунок вен на ладони, говорится в исследовании, проведенном компаниями Headhunter и «Инфосистемы Джет». В опросе приняли участие примерно 2000 работников из 15 отраслей. Результаты, полученные экспертами, приводит РБК.

Ни при каких условиях биометрическими данными не поделятся 38% респондентов. Остальным требуются дополнительные условия, чтобы передать работодателю свои биологические и физиологические характеристики.

Так, 43% опрошенных сказали, что могли бы предоставить биометрию для доступа на территорию организаций, где работают, а 39% — для прохода в различные помещения. 34% согласились бы передать биометрию, чтобы по ней входить в систему компьютера, а 30% — чтобы подтверждать проведение значимых операций или получать доступ к критическому оборудованию. Для учета рабочего времени биометрией согласились бы поделиться 23% участников исследования, а для оплаты корпоративной столовой — 19%.

Эксперты выяснили, что согласие на обратку отпечатка пальцев готов подписать 41% сотрудников, а изображения лица — 35%. По мнению авторов исследования, это обусловлено широким распространением подобных технологий, например, в смартфонах и при получении виз.

В целом же нежелание сотрудников передавать биометрию работодателю связано со страхом кражи этих сведений: об этом заявила почти половина респондентов. Еще 43% опрошенных указали, что подобную информацию, в отличие от пароля, нельзя сменить, а 29% считают биометрические данные слишком личными. 

Гендиректор компании Visionlabs, которая внедряла систему доступа по биометрии в офисы АФК «Система» и Сбербанка, Дмитрий Марков отметил, что эта технология новая и придется подождать, пока ее удобство и польза перевесят страхи сотрудников. Директор по развитию «Тридиви» Дмитрий Морозов, в свою очередь, указал, что уровень доверия к биометрии можно повысить за счет новых технологических решений — например, основанных на распределенных реестрах.

Ранее по теме: Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных