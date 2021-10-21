Эксперты оценили готовность россиян доверить свою биометрию работодателю

Так, 43% опрошенных сказали, что могли бы предоставить биометрию для доступа на территорию организаций, где работают, а 39% — для прохода в различные помещения. 34% согласились бы передать биометрию, чтобы по ней входить в систему компьютера, а 30% — чтобы подтверждать проведение значимых операций или получать доступ к критическому оборудованию. Для учета рабочего времени биометрией согласились бы поделиться 23% участников исследования, а для оплаты корпоративной столовой — 19%.