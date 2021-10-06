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Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные

Ведомости

Президент InfoWatch Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные из-за отсутствия понимания, как их будут защищать, сообщили «РИА Новости».

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?» — сказала она.

По ее словам, главная опасность при внедрении биометрии в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать такие данные. Россияне могут сдать отпечатки пальцев и свои фотографии, людей снимают без их ведома в общественных местах, а затем эту информацию могут слить, украсть и использовать, например, при крупных сделках с недвижимостью, управлении счетом в банке и т. д.

В России существует Единая биометрическая система — это цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

Оператором ЕБС выступает «Ростелеком». В марте стало известно о планах организации дополнить функционал приложения «Биометрия» услугой ее дистанционной сдачи. В Минцифры рассчитывают переломить ситуацию, увеличив число биометрических слепков граждан в ЕБС до 70 млн (что равно числу подтвержденных профилей на портале «Госуслуги.ру») менее чем за два года – к концу 2022 г., ранее сообщал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Сдать образцы биометрии можно будет не выходя из дома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных