Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные
Президент InfoWatch Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные из-за отсутствия понимания, как их будут защищать, сообщили «РИА Новости».
«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?» — сказала она.
По ее словам, главная опасность при внедрении биометрии в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать такие данные. Россияне могут сдать отпечатки пальцев и свои фотографии, людей снимают без их ведома в общественных местах, а затем эту информацию могут слить, украсть и использовать, например, при крупных сделках с недвижимостью, управлении счетом в банке и т. д.
В России существует Единая биометрическая система — это цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.
Оператором ЕБС выступает «Ростелеком». В марте стало известно о планах организации дополнить функционал приложения «Биометрия» услугой ее дистанционной сдачи. В Минцифры рассчитывают переломить ситуацию, увеличив число биометрических слепков граждан в ЕБС до 70 млн (что равно числу подтвержденных профилей на портале «Госуслуги.ру») менее чем за два года – к концу 2022 г., ранее сообщал «Коммерсантъ».