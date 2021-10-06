Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные

По ее словам, главная опасность при внедрении биометрии в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать такие данные. Россияне могут сдать отпечатки пальцев и свои фотографии, людей снимают без их ведома в общественных местах, а затем эту информацию могут слить, украсть и использовать, например, при крупных сделках с недвижимостью, управлении счетом в банке и т. д.