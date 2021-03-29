Сдать образцы биометрии можно будет, не выходя из дома

ЕБС банки пока не могут активно использовать, потому что 164 000 образцов для общероссийской системы – это очень мало. «Многие кредитные организации пока даже не планируют интеграцию ЕБС в свои процессы, – знает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. – Возможность сдачи биометрии «из дома» должна стимулировать людей активнее регистрироваться в системе, так как они привыкли к такой технологии в рамках пользования смартфоном, например при активации устройства по отпечатку пальца или сканированию лица, и, таким образом, это не будет восприниматься ими как что-то опасное и непривычное».