Минцифры выпускает стандарт точности биометрии

Согласно документу подлинность предоставленных биометрических персональных данных физического лица может быть подтверждена двумя разными алгоритмами: путем сравнения «один к одному», т. е. когда биометрические данные человека сверяют с его же данными, сохраненными в системе, или при поиске «один ко многим», когда биометрию человека сверяют со множеством данных, имеющихся в базе.