Минцифры выпускает стандарт точности биометрии

Минцифры выпускает стандарт точности биометрииВедомство подготовило проект приказа, регламентирующий вероятность ложного распознавания
Новый проект приказа Минцифры опубликован на портале нормативно-правовых актов. Он утверждает две методики, по которым теперь может осуществляться проверка биометрических данных.
Согласно документу подлинность предоставленных биометрических персональных данных физического лица может быть подтверждена двумя разными алгоритмами: путем сравнения «один к одному», т. е. когда биометрические данные человека сверяют с его же данными, сохраненными в системе, или при поиске «один ко многим», когда биометрию человека сверяют со множеством данных, имеющихся в базе.
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