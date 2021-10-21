В Подмосковье ввели коронавирусные ограничения в нерабочие дни

Лимит на максимальное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращен до 50 человек. С 8 декабря в Подмосковье приостановят бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет, а также действие социальных карт не привившихся и не переболевших жителей из групп риска. Работодатели области должны до 25 февраля 2022 г. перевести на удаленную работу 30% работников, а также невакцинированных сотрудников старше 60 и граждан с хроническими заболеваниями. С 8 ноября власти региона рекомендуют предпринимателям и организациям принимать посетителей только по QR-кодам.