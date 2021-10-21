В Подмосковье ввели коронавирусные ограничения в нерабочие дни
Подмосковье вслед за Москвой объявило о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора области Андрея Воробьева, опубликованном 21 октября.
Нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут закрыты заведения общепита, магазины, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и стоматологии. На этот период школы области уходят на каникулы и приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения, в МФЦ, миграционных центрах и загсах.
Лимит на максимальное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращен до 50 человек. С 8 декабря в Подмосковье приостановят бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет, а также действие социальных карт не привившихся и не переболевших жителей из групп риска. Работодатели области должны до 25 февраля 2022 г. перевести на удаленную работу 30% работников, а также невакцинированных сотрудников старше 60 и граждан с хроническими заболеваниями. С 8 ноября власти региона рекомендуют предпринимателям и организациям принимать посетителей только по QR-кодам.
За последние сутки на территории Московской области был подтверждено 2318 случаев заболевания COVID-19. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 490 915 случаев заболевания инфекцией и 8397 летальных исходов.
Ранее аналогичные меры ввели власти Москвы. Накануне президент России Владимир Путин поддержал идею объявить «длинные каникулы» с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19. Президент заявил, что при необходимости регионы смогут вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их на период после 7 ноября.