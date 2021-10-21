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В Подмосковье ввели коронавирусные ограничения в нерабочие дни

Ведомости

Подмосковье вслед за Москвой объявило о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора области Андрея Воробьева, опубликованном 21 октября.

Нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут закрыты заведения общепита, магазины, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и стоматологии. На этот период школы области уходят на каникулы и приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения, в МФЦ, миграционных центрах и загсах.

Лимит на максимальное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращен до 50 человек. С 8 декабря в Подмосковье приостановят бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет, а также действие социальных карт не привившихся и не переболевших жителей из групп риска. Работодатели области должны до 25 февраля 2022 г. перевести на удаленную работу 30% работников, а также невакцинированных сотрудников старше 60 и граждан с хроническими заболеваниями. С 8 ноября власти региона рекомендуют предпринимателям и организациям принимать посетителей только по QR-кодам.

За последние сутки на территории Московской области был подтверждено 2318 случаев заболевания COVID-19. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 490 915 случаев заболевания инфекцией и 8397 летальных исходов.

Ранее аналогичные меры ввели власти Москвы. Накануне президент России Владимир Путин поддержал идею объявить «длинные каникулы» с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19. Президент заявил, что при необходимости регионы смогут вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их на период после 7 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных