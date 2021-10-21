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Песков рассказал о планах Путина на нерабочие дни

Ведомости

Президент России Владимир Путин в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — продолжит проводить рабочие мероприятия по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — сказал он агентству «РИА Новости».

Вчера Путин подписал указ об установлении по всей России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы. С соответствующим предложением к президенту накануне обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Власти сочли подобную меру необходимой для сдерживания темпов распространения коронавируса в стране. 

Роспотребнадзор посоветовал гражданам провести нерабочие дни дома, отказавшись от поездок и личных встреч. Также в ведомстве рекомендовали больше гулять и сделать прививки от COVID-19 и гриппа.

За последние сутки в России зафиксировали рекордное за всю пандемию количество заражений коронавирусом — 36 339. Число умерших от COVID-19 также обновило максимум, составив 1036 человек. Общее количество выявленных заболевших в стране достигло 8 131 164, умерших — 227 389. На сегодняшний день COVID-19 болеют 812 168 россиян.

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных