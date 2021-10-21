Песков рассказал о планах Путина на нерабочие дни
Президент России Владимир Путин в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — продолжит проводить рабочие мероприятия по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — сказал он агентству «РИА Новости».
Вчера Путин подписал указ об установлении по всей России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы. С соответствующим предложением к президенту накануне обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Власти сочли подобную меру необходимой для сдерживания темпов распространения коронавируса в стране.
Роспотребнадзор посоветовал гражданам провести нерабочие дни дома, отказавшись от поездок и личных встреч. Также в ведомстве рекомендовали больше гулять и сделать прививки от COVID-19 и гриппа.
За последние сутки в России зафиксировали рекордное за всю пандемию количество заражений коронавирусом — 36 339. Число умерших от COVID-19 также обновило максимум, составив 1036 человек. Общее количество выявленных заболевших в стране достигло 8 131 164, умерших — 227 389. На сегодняшний день COVID-19 болеют 812 168 россиян.