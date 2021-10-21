Песков рассказал о планах Путина на нерабочие дни

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — сказал он агентству «РИА Новости».