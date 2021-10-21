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Роспотребнадзор посоветовал отказаться от поездок и личных контактов в нерабочие дни

Ведомости

С учетом эпидемиологической обстановки в России в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — лучше отказаться от поездок и оставаться дома, говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам больше гулять и сделать прививки от COVID-19 и гриппа. Передвигаться по городу рекомендовано на личных автомобилях и такси, а товары приобретать через службы доставки.

В ведомстве заявили, что общаться с родственниками, друзьями и близкими лучше дистанционно. Если же избежать контактов и поездок нельзя, необходимо использовать маски и антисептики, а также избегать мест массового скопления людей.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. 

За последние сутки в России зафиксировали рекордное за всю пандемию количество заражений коронавирусом — 36 339. Прирост смертей от COVID-19 также обновил максимум, составив 1036 случаев. Общее число выявленных заболевших в стране достигло 8 131 164, умерших — 227 389. На сегодняшний день COVID-19 болеют 812 168 россиян.

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных