Роспотребнадзор посоветовал отказаться от поездок и личных контактов в нерабочие дни
С учетом эпидемиологической обстановки в России в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — лучше отказаться от поездок и оставаться дома, говорится на сайте Роспотребнадзора.
«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», — сказано в сообщении.
Роспотребнадзор посоветовал россиянам больше гулять и сделать прививки от COVID-19 и гриппа. Передвигаться по городу рекомендовано на личных автомобилях и такси, а товары приобретать через службы доставки.
В ведомстве заявили, что общаться с родственниками, друзьями и близкими лучше дистанционно. Если же избежать контактов и поездок нельзя, необходимо использовать маски и антисептики, а также избегать мест массового скопления людей.
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
За последние сутки в России зафиксировали рекордное за всю пандемию количество заражений коронавирусом — 36 339. Прирост смертей от COVID-19 также обновил максимум, составив 1036 случаев. Общее число выявленных заболевших в стране достигло 8 131 164, умерших — 227 389. На сегодняшний день COVID-19 болеют 812 168 россиян.