Соблюдение антиковидных мер в ресторанах Москвы будут проверять по камерам
Власти Москвы в нерабочую неделю усилят проверки соблюдения коронавирусных ограничений в заведениях и торговых сетях, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, слова которого передает «РИА Новости». Проверки будут проходить как очно, так и по постам в социальных сетях.
«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — сказал Немерюк.
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
В Москве нерабочие дни начнутся раньше — с 28 октября. В этот период в столице будут действовать ограничения — в частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатры. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также московские власти вводят требование о предъявлении QR-кодов для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.