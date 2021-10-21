Более половины россиян выступили за обязательную вакцинацию работников
Более половины россиян скорее поддерживают требования вакцинировать от коронавируса до 80% сотрудников предприятий и организаций, 64% россиян поддержали обязательную вакцинацию медиков, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
«55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций (40% – скорее не поддерживают). 64% наших сограждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают)», — сообщили социологи.
Также 56% опрошенных заявили, что скорее поддерживают допуск на массовые мероприятия и в общественные места только по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный ПЦР-тест. 40% респондентов скорее не поддерживают такое требование. Среди вакцинированных россиян введение QR-кодов поддержали 74%, выступили против 24%.
Почти три четверти опрошенных отметили, что поддержат предоставление работникам двух выходных дней для вакцинации, 21% высказались против этого. 68% респондентов поддержат обязательную вакцинацию работников федеральных органов исполнительной власти, госучреждений, предприятий и корпораций, в том числе силовиков, против – 26%. 64% готовы поддержать продажу авиабилетов за рубеж и в регионы России только по QR-коду, 32% выступили против этого.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов могут в зависимости от эпидситуации начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября. Ранее власти почти всех регионов России ввели обязательную вакцинацию определенных групп населения с высоким риском заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством предложила вводить QR-коды во всех регионах для посещения общественных мест.