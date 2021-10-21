Более половины россиян выступили за обязательную вакцинацию работников

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов могут в зависимости от эпидситуации начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября. Ранее власти почти всех регионов России ввели обязательную вакцинацию определенных групп населения с высоким риском заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством предложила вводить QR-коды во всех регионах для посещения общественных мест.