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Более половины россиян выступили за обязательную вакцинацию работников

Ведомости

Более половины россиян скорее поддерживают требования вакцинировать от коронавируса до 80% сотрудников предприятий и организаций, 64% россиян поддержали обязательную вакцинацию медиков, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

«55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций (40% – скорее не поддерживают). 64% наших сограждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают)», — сообщили социологи.

Также 56% опрошенных заявили, что скорее поддерживают допуск на массовые мероприятия и в общественные места только по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный ПЦР-тест. 40% респондентов скорее не поддерживают такое требование. Среди вакцинированных россиян введение QR-кодов поддержали 74%, выступили против 24%.

Почти три четверти опрошенных отметили, что поддержат предоставление работникам двух выходных дней для вакцинации, 21% высказались против этого. 68% респондентов поддержат обязательную вакцинацию работников федеральных органов исполнительной власти, госучреждений, предприятий и корпораций, в том числе силовиков, против – 26%. 64% готовы поддержать продажу авиабилетов за рубеж и в регионы России только по QR-коду, 32% выступили против этого.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов могут в зависимости от эпидситуации начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября. Ранее власти почти всех регионов России ввели обязательную вакцинацию определенных групп населения с высоким риском заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством предложила вводить QR-коды во всех регионах для посещения общественных мест.

Ранее по теме: Правительство обещало поддержку бизнесу во время антиковидных каникул

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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