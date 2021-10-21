Минпросвещения рекомендовало провести школьные каникулы в нерабочие дни
Минпросвещения рекомендовало региональным властям провести школьные каникулы в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба министерства.
«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные Указом Президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в большой части регионов каникулы обычно проходят в это время. В субъектах, где для каникул установлены другие даты, нужно выстроить учетные планы так, чтобы учебный процесс сохранился в полном объеме.
В случае крайней необходимости учредители школ могут организовать дежурные группы для учеников начальной школы. В таких группах должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и дополнительные меры профилактики коронавируса.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов могут в зависимости от эпидситуации начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября. В школах и детсадах Москвы каникулы начнутся 28 октября. В детсадах будут организованы дежурные группы для детей, которых не с кем оставить дома. Вузы и колледжи в это время могут проводить занятия только дистанционно.