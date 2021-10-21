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Минпросвещения рекомендовало провести школьные каникулы в нерабочие дни

Ведомости

Минпросвещения рекомендовало региональным властям провести школьные каникулы в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба министерства.

«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные Указом Президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в большой части регионов каникулы обычно проходят в это время. В субъектах, где для каникул установлены другие даты, нужно выстроить учетные планы так, чтобы учебный процесс сохранился в полном объеме.

В случае крайней необходимости учредители школ могут организовать дежурные группы для учеников начальной школы. В таких группах должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и дополнительные меры профилактики коронавируса.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов могут в зависимости от эпидситуации начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября. В школах и детсадах Москвы каникулы начнутся 28 октября. В детсадах будут организованы дежурные группы для детей, которых не с кем оставить дома. Вузы и колледжи в это время могут проводить занятия только дистанционно.

Ранее по теме: В Подмосковье ввели коронавирусные ограничения в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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