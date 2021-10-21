Минпросвещения рекомендовало провести школьные каникулы в нерабочие дни

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов могут в зависимости от эпидситуации начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября. В школах и детсадах Москвы каникулы начнутся 28 октября. В детсадах будут организованы дежурные группы для детей, которых не с кем оставить дома. Вузы и колледжи в это время могут проводить занятия только дистанционно.