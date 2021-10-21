ВОЗ назвала число умерших от COVID-19 медиков
115 000 медицинских работников умерли от COVID-19 с января 2020 года по май 2021 года, поэтому их нужно вакцинировать в приоритетном порядке, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус со ссылкой на доклад ВОЗ и ее партнеров.
«Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020 года по май этого года. Вот почему важно, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке», — заявил доктор Тедрос (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что, по данным из 119 стран, в среднем два из пяти медработников в мире полностью вакцинированы от коронавируса, однако есть огромные различия между регионами и экономическими группами. В Африке уровень вакцинации медработников крайне низкий, а в большинстве стран с высоким уровнем дохода полностью вакцинированы более 80% медиков.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что, по результатам опроса, 64% россиян поддерживают обязательную вакцинацию медработников, скорее не поддерживают 31% опрошенных. Также 55% респондентов поддержали требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций, высказались против 40% россиян.