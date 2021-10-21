ВОЗ назвала число умерших от COVID-19 медиков

Он рассказал, что, по данным из 119 стран, в среднем два из пяти медработников в мире полностью вакцинированы от коронавируса, однако есть огромные различия между регионами и экономическими группами. В Африке уровень вакцинации медработников крайне низкий, а в большинстве стран с высоким уровнем дохода полностью вакцинированы более 80% медиков.