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ВОЗ назвала число умерших от COVID-19 медиков

Ведомости

115 000 медицинских работников умерли от COVID-19 с января 2020 года по май 2021 года, поэтому их нужно вакцинировать в приоритетном порядке, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус со ссылкой на доклад ВОЗ и ее партнеров.

«Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020 года по май этого года. Вот почему важно, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке», — заявил доктор Тедрос (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что, по данным из 119 стран, в среднем два из пяти медработников в мире полностью вакцинированы от коронавируса, однако есть огромные различия между регионами и экономическими группами. В Африке уровень вакцинации медработников крайне низкий, а в большинстве стран с высоким уровнем дохода полностью вакцинированы более 80% медиков.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что, по результатам опроса, 64% россиян поддерживают обязательную вакцинацию медработников, скорее не поддерживают 31% опрошенных. Также 55% респондентов поддержали требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций, высказались против 40% россиян.

Ранее по теме: Более половины россиян выступили за обязательную вакцинацию работников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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