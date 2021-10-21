Путин заявил о необходимости совершенствовать законодательство о гражданстве
Инструмент предоставления гражданства РФ нужно совершенствовать, а само законодательство о гражданстве должно быть более либеральным, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса, ну это что: поликлиники, детские сады, рабочие места и т. д., жилье», — сказал Путин. Он добавил, что это требование в том числе рынка труда. «Мы думаем об этом», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские законодатели хотят принять инициативу по автоматической выдаче гражданства РФ детям от браков россиян с иностранцами. При этом не важно, где ребенок родился и где живет семья.