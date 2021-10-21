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Путин заявил о необходимости совершенствовать законодательство о гражданстве

Ведомости

Инструмент предоставления гражданства РФ нужно совершенствовать, а само законодательство о гражданстве должно быть более либеральным, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса, ну это что: поликлиники, детские сады, рабочие места и т. д., жилье», — сказал Путин. Он добавил, что это требование в том числе рынка труда. «Мы думаем об этом», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские законодатели хотят принять инициативу по автоматической выдаче гражданства РФ детям от браков россиян с иностранцами. При этом не важно, где ребенок родился и где живет семья.

Ранее по теме: Лавров заявил о планах давать российское гражданство детям от смешанных браков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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