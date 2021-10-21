Путин пообещал «посмотреть размытые критерии» закона об иноагентах

«Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Часто, я знаю, бывает, и даже мои личные знакомые говорили, что мы занимаемся такой-то благотворительной деятельностью, а нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека коллеги об этом тоже говорят. Я постоянно даю такие поручения и в администрации президента, и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. За то, что вы обратили на это внимание, — спасибо, мы этим займемся», — сказал президент.