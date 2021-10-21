Путин пообещал «посмотреть размытые критерии» закона об иноагентах
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, пообещал «посмотреть размытые критерии», по которым юридические и физические лица признаются иностранными агентами. Об этом президент заявил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Часто, я знаю, бывает, и даже мои личные знакомые говорили, что мы занимаемся такой-то благотворительной деятельностью, а нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека коллеги об этом тоже говорят. Я постоянно даю такие поручения и в администрации президента, и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. За то, что вы обратили на это внимание, — спасибо, мы этим займемся», — сказал президент.
Путин отметил, что ситуация с иноагентами не является массовой. «Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, и нету. Опасность этого сильно преувеличена», — оценил Путин.
«И дело не в позиции того или иного общественного деятеля, той или иной общественной организации или СМИ. Дело не в их позиции, этот закон не запрещает иметь собственное мнение. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности — вот о чем речь. Но даже он, этот закон, не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за «кардона», «из-за бугра», должны быть окрашены. Российское общество должно знать, что человек вот такую-то позицию формулирует, как он относится к политическим процессам, но он получает деньги из-за границы, это право российского общества», — сказал Путин.
Закон о СМИ-иноагентах действует с конца 2019 г. Согласно ему, российские СМИ, признанные таковыми, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф. Помимо этого иноагенты обязаны отчитываться о своей деятельности Минюсту и предоставлять сведения о том, как были израсходованы средства, полученные из-за рубежа. Сейчас в реестре Минюста присутствуют 88 юридических и физических лиц, признанных СМИ-иноагентами.