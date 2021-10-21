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Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве на следующей неделе

Ведомости

Понижение температуры в Московском регионе начнется в ближайшие выходные, а на следующей неделе ожидаются отрицательные температуры, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Начнется понижение в субботу. Это переходный день, температура будет в диапазоне 7-9 градусов тепла. А уже в воскресенье и ночью, и днем — от нуля до плюс пяти градусов», — рассказал Вильфанд.

В понедельник температура ночью составит -1…-6 градусов, днем – от -1 до +4. Вильфанд пояснил, что такие колебания характерны для периода подготовки к зиме, это естественный синоптический сезон, в котором процессы происходят очень быстро.

Ранее Вильфанд сообщил, что в четверг и пятницу москвичей ждет потепление: в четверг температура достигнет +13…+14 градусов, в пятницу — +15. Это на 8-9 градусов выше многолетних значений для данного периода, отметил он.

Ранее по теме: Синоптик спрогнозировал сильнейший за 73 года дождь в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных