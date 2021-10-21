Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве на следующей неделе
Понижение температуры в Московском регионе начнется в ближайшие выходные, а на следующей неделе ожидаются отрицательные температуры, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Начнется понижение в субботу. Это переходный день, температура будет в диапазоне 7-9 градусов тепла. А уже в воскресенье и ночью, и днем — от нуля до плюс пяти градусов», — рассказал Вильфанд.
В понедельник температура ночью составит -1…-6 градусов, днем – от -1 до +4. Вильфанд пояснил, что такие колебания характерны для периода подготовки к зиме, это естественный синоптический сезон, в котором процессы происходят очень быстро.
Ранее Вильфанд сообщил, что в четверг и пятницу москвичей ждет потепление: в четверг температура достигнет +13…+14 градусов, в пятницу — +15. Это на 8-9 градусов выше многолетних значений для данного периода, отметил он.