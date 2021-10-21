Путин рассказал, что «гоняет» на электромобилях в Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин рассказал, что ездит на электромобилях в Ново-Огарево и почти не замечает разницы с обычными автомобилями. Об этом он заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приемистые, хорошие машинки», — сказал Путин.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что «с удовольствием» бы пересел на электроавтомобили, однако, как член правительства, он пользуется автопарком управления делами президента. «Но идея хорошая, я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — добавил он.