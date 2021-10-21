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Путин рассказал, что «гоняет» на электромобилях в Ново-Огарево

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал, что ездит на электромобилях в Ново-Огарево и почти не замечает разницы с обычными автомобилями. Об этом он заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приемистые, хорошие машинки», — сказал Путин.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что «с удовольствием» бы пересел на электроавтомобили, однако, как член правительства, он пользуется автопарком управления делами президента. «Но идея хорошая, я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — добавил он.

Ранее по теме: Xiaomi запустит массовое производство электромобилей в 2024 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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