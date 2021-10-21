Путин рассказал, что «гоняет» на электромобилях в Ново-Огарево

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что «с удовольствием» бы пересел на электроавтомобили, однако, как член правительства, он пользуется автопарком управления делами президента. «Но идея хорошая, я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — добавил он.