Xiaomi запустит массовое производство электромобилей в 2024 году

Цзюнь написал на своей странице в Twitter, что разработка электрокара идет «с опережением графика», другие детали пока не раскрываются. Накануне бизнесмен выступал на встрече инвесторов, где был продемонстрирован слайд с изображением автомобиля, накрытого полотном. По форме он напоминает седан.