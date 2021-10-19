Xiaomi запустит массовое производство электромобилей в 2024 году
Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромобиля в первой половине 2022 г. Об этом заявил основатель и глава компании Лей Цзюнь.
Цзюнь написал на своей странице в Twitter, что разработка электрокара идет «с опережением графика», другие детали пока не раскрываются. Накануне бизнесмен выступал на встрече инвесторов, где был продемонстрирован слайд с изображением автомобиля, накрытого полотном. По форме он напоминает седан.
Котировки акций корпорации в Гонконге на новостях выросли на 5,4% до 22,5 гонконгского доллара на закрытии торгов 19 октября. Это самый большой суточный рост для компании с мая.
О планах Xiaomi создать направление по разработке и производству электромобилей стало известно в марте 2021 г. Компания планирует выпускать их под собственным брендом, в ближайшие 10 лет инвестиции Xiaomi в автомобильный бизнес компании составят порядка $10 млрд.
Тогда же китайский бренд представил прототип первого автомобиля — вместительный фургон со спальным местом, кухней и туалетом. В конце августа компания приобрела за $77,37 млн стартап Deepmotion Tech, который разрабатывает технологии автономного вождения.
В сентябре на официальном форуме сообщества компании появились несколько тендеров автомобиля Xiaomi, созданные китайским дизайнером Мо Фэем. Судя по изображениям, первым серийным автомобилем Xiaomi будет пятидверный электрический седан.