Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

Xiaomi запустит массовое производство электромобилей в 2024 году

Ведомости

Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромобиля в первой половине 2022 г. Об этом заявил основатель и глава компании Лей Цзюнь.

Цзюнь написал на своей странице в Twitter, что разработка электрокара идет «с опережением графика», другие детали пока не раскрываются. Накануне бизнесмен выступал на встрече инвесторов, где был продемонстрирован слайд с изображением автомобиля, накрытого полотном. По форме он напоминает седан.

Котировки акций корпорации в Гонконге на новостях выросли на 5,4% до 22,5 гонконгского доллара на закрытии торгов 19 октября. Это самый большой суточный рост для компании с мая.

О планах Xiaomi создать направление по разработке и производству электромобилей стало известно в марте 2021 г. Компания планирует выпускать их под собственным брендом, в ближайшие 10 лет инвестиции Xiaomi в автомобильный бизнес компании составят порядка $10 млрд.

Тогда же китайский бренд представил прототип первого автомобиля — вместительный фургон со спальным местом, кухней и туалетом. В конце августа компания приобрела за $77,37 млн стартап Deepmotion Tech, который разрабатывает технологии автономного вождения.

В сентябре на официальном форуме сообщества компании появились несколько тендеров автомобиля Xiaomi, созданные китайским дизайнером Мо Фэем. Судя по изображениям, первым серийным автомобилем Xiaomi будет пятидверный электрический седан.

Ранее по теме: Xiaomi в июне впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных