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Путин назвал сокращение бедности в России главным результатом своей работы

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал главным результатом своей работы сокращение бедности в России в два раза. Об этом он заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия преодолела трудный период благодаря терпению, мужеству и воле народа. «Да, мы преодолели тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа», — подчеркнул президент.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 13,1% жителей (19,1 млн человек). В 2020 г. этот показатель составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. Как указывают в самом ведомстве, данные за 2021 г. нельзя сопоставлять с предыдущими периодами из-за изменений в расчете прожиточного минимума: раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а теперь его величина устанавливается на календарный год в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду.

Ранее президент Владимир Путин назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем. Еще летом правительству было поручено организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку.

Ранее по теме: Володин сообщил о проработке Госдумой предложений по борьбе с бедностью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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