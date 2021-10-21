Путин назвал сокращение бедности в России главным результатом своей работы
Президент России Владимир Путин назвал главным результатом своей работы сокращение бедности в России в два раза. Об этом он заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», — сказал Путин.
Он отметил, что Россия преодолела трудный период благодаря терпению, мужеству и воле народа. «Да, мы преодолели тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа», — подчеркнул президент.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 13,1% жителей (19,1 млн человек). В 2020 г. этот показатель составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. Как указывают в самом ведомстве, данные за 2021 г. нельзя сопоставлять с предыдущими периодами из-за изменений в расчете прожиточного минимума: раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а теперь его величина устанавливается на календарный год в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду.
Ранее президент Владимир Путин назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем. Еще летом правительству было поручено организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку.