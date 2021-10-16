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Володин сообщил о проработке Госдумой предложений по борьбе с бедностью

Ведомости

Депутаты Госдумы и правительство займутся проработкой вопроса борьбы с бедностью граждан, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью для «РИА Новости» и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Такое заявление Володин сделал, отвечая на вопрос о планах Госдумы в связи с высказыванием Владимира Путина о низких доходах граждан, которые президент назвал главным врагом России.

«Наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам. Сейчас Государственная дума начинает обсуждать бюджет на следующий 2022 год и последующие два года, 2023-2024. Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов», — сказал Володин.

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12 октября Путин, выступая перед депутатами Госдумы VIII созыва, заявил, что низкие доходы граждан являются главным врагом России на данный момент. 

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В I квартале доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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