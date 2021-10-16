Володин сообщил о проработке Госдумой предложений по борьбе с бедностью

«Наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам. Сейчас Государственная дума начинает обсуждать бюджет на следующий 2022 год и последующие два года, 2023-2024. Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов», — сказал Володин.