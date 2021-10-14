Путин назвал главную проблему и задачу России

Безработица в России по итогам II квартала составила 4,9%, или 3,7 млн человек. Затем она продолжила снижаться и к августу достигла 4,4%, или 3,4 млн человек. Этот показатель стал минимальным в России с августа 2019 г. Средняя зарплата в России по итогам полугодия составила 54 595 руб. В реальном выражении она выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.