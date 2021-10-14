Путин назвал главную проблему и задачу России
Президент России Владимир Путин назвал главной проблемой и одновременно главной задачей для страны рост доходов населения. Об этом он заявил в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
«Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение ее качества. Это долгосрочная задача», — отметил Путин.
По его словам, российские власти не собираются действовать «популистскими методами» по данному вопросу. «Но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы ‒ демографической», — сказал президент.
12 октября Путин, выступая перед депутатами Госдумы VIII созыва, заявил, что низкие доходы граждан являются главным врагом России на данный момент.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В I квартале доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб.
Объем реальных располагаемых доходов россиян — средств, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированных на инфляцию, — в первом полугодии вырос на 1,7%. При этом в I квартале он упал на 3,7% в годовом выражении, а во II квартале вырос на 6,8%.
Безработица в России по итогам II квартала составила 4,9%, или 3,7 млн человек. Затем она продолжила снижаться и к августу достигла 4,4%, или 3,4 млн человек. Этот показатель стал минимальным в России с августа 2019 г. Средняя зарплата в России по итогам полугодия составила 54 595 руб. В реальном выражении она выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.