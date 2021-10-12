Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом России

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В I квартале доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб.