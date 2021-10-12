Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом России
Низкие доходы граждан являются главным врагом России на данный момент, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва. Стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.
«У нашей страны, а значит у всех нас, много общих, сложных вызовов. И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — заявил глава государства.
Путин отметил, что в ближайшие годы нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. При этом базовой задачей президент назвал увеличение доходов россиян, создание рабочих мест во всех регионах страны, обеспечение дальнейшего роста экономики, изменение ее структуры, а также поддержку высокотехнологичных отраслей и снятие барьеров, которые ограничивают развитие малого бизнеса.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В I квартале доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб.
Объем реальных располагаемых доходов россиян — средств, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированных на инфляцию, — в первом полугодии вырос на 1,7%. При этом в I квартале он упал на 3,7% в годовом выражении, а во II квартале вырос на 6,8%.
Безработица в России по итогам II квартала составила 4,9%, или 3,7 млн человек. Затем она продолжила снижаться и к августу достигла 4,4%, или 3,4 млн человек. Этот показатель стал минимальным в России с августа 2019 г.
Средняя зарплата в России по итогам полугодия составила 54 595 руб. В реальном выражении она выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.