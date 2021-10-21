МГУ и МГТУ им. Баумана будут проводить онлайн-консультации в нерабочие дни

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидситуации. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно.