МГУ и МГТУ им. Баумана будут проводить онлайн-консультации в нерабочие дни
МГУ им. Ломоносова и МГТУ им. Баумана в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будут закрыты, преподаватели смогут проводить онлайн-консультации для студентов, говорится в сообщениях вузов.
«Структурным подразделениям в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять взаимодействие и проводить консультации с обучающимися в рамках текущего контроля и мероприятий по подготовке к промежуточной аттестации исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего.
В сообщении на сайте Бауманки говорится, что с 28 октября по 7 ноября университет будет закрыт. Деканы и завкафедры могут организовать для студентов дистанционные консультации для защиты домашних заданий, рефератов, консультации по курсовым, научно-исследовательским работам и дипломам. Пары по расписанию проводиться не будут. «Нерабочие дни – отличное время, чтобы пройти вакцинацию, заняться домашними делами и закрыть долги по учебе», — отметили в вузе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидситуации. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно.