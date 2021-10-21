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МГУ и МГТУ им. Баумана будут проводить онлайн-консультации в нерабочие дни

Ведомости

МГУ им. Ломоносова и МГТУ им. Баумана в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будут закрыты, преподаватели смогут проводить онлайн-консультации для студентов, говорится в сообщениях вузов.

«Структурным подразделениям в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять взаимодействие и проводить консультации с обучающимися в рамках текущего контроля и мероприятий по подготовке к промежуточной аттестации исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего.

В сообщении на сайте Бауманки говорится, что с 28 октября по 7 ноября университет будет закрыт. Деканы и завкафедры могут организовать для студентов дистанционные консультации для защиты домашних заданий, рефератов, консультации по курсовым, научно-исследовательским работам и дипломам. Пары по расписанию проводиться не будут. «Нерабочие дни – отличное время, чтобы пройти вакцинацию, заняться домашними делами и закрыть долги по учебе», — отметили в вузе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидситуации. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно.

Ранее по теме: Минпросвещения рекомендовало провести школьные каникулы в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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