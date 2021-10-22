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Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

Ведомости

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к российскому модулю «Наука» Международной космической станции (МКС) 22 октября. Стыковка произошла в 7:21 по мск, сообщил «Роскосмос».

«Проведя больше суток в автономном полете, 22 октября в 07:21:07 по московскому времени он в штатном режиме пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», — говорится в сообщении. Причаливание и стыковка корабля проводились автоматически под контролем Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» и российских членов экипажа МКС Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Корабль 29 часов был в автономном полете и проводил корректирующие маневры, удаляясь от станции на 185 км. Это была первая стыковка транспортного корабля с модулем «Наука». Открытие переходных люков запланировано на 09:30 ч мск.

«Прогресс МС» — космический корабль, который создан специально для доставки грузов на орбитальные станции и для коррекции высоты орбиты МКС. Сейчас на борту МКС работает 66-я длительная экспедиция, в состав которой вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Антон Шкаплеров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, астронавт JAXA Акихико Хошидэ и астронавт ESA Том Песке, который стал командиром экспедиции.

29 июля к космической станции пристыковался новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.

Ранее по теме: МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза МС-18»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных