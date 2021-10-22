Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

«Прогресс МС» — космический корабль, который создан специально для доставки грузов на орбитальные станции и для коррекции высоты орбиты МКС. Сейчас на борту МКС работает 66-я длительная экспедиция, в состав которой вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Антон Шкаплеров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, астронавт JAXA Акихико Хошидэ и астронавт ESA Том Песке, который стал командиром экспедиции.