Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к российскому модулю «Наука» Международной космической станции (МКС) 22 октября. Стыковка произошла в 7:21 по мск, сообщил «Роскосмос».
«Проведя больше суток в автономном полете, 22 октября в 07:21:07 по московскому времени он в штатном режиме пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», — говорится в сообщении. Причаливание и стыковка корабля проводились автоматически под контролем Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» и российских членов экипажа МКС Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.
Корабль 29 часов был в автономном полете и проводил корректирующие маневры, удаляясь от станции на 185 км. Это была первая стыковка транспортного корабля с модулем «Наука». Открытие переходных люков запланировано на 09:30 ч мск.
«Прогресс МС» — космический корабль, который создан специально для доставки грузов на орбитальные станции и для коррекции высоты орбиты МКС. Сейчас на борту МКС работает 66-я длительная экспедиция, в состав которой вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Антон Шкаплеров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, астронавт JAXA Акихико Хошидэ и астронавт ESA Том Песке, который стал командиром экспедиции.
29 июля к космической станции пристыковался новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.