В Москве 4,9 млн человек прошли полную вакцинацию от коронавируса
Около 4,9 млн москвичей сделали прививки двумя компонентами вакцины от коронавируса, одним компонентом привились более 5,3 млн человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.
«По состоянию на 22 октября: 5 330 629 – вакцинация первым компонентом, 4 894 357 – полная вакцинация, 61,7% — коллективный иммунитет», — говорится на сайте. Целевой показатель по коллективному иммунитету составляет 80%.
Всего в России прививки первым компонентом сделали 53,5 млн человек, двумя компонентами – около 49,2 млн. Коллективный иммунитет в целом по России составляет 45,7%.
За последние сутки в России зарегистрировали 37 141 случай заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии. Смертность от коронавируса за сутки также установила новый антирекорд – 1064 случая после 1036 смертей днем ранее.
В Москве за сутки выявили 8166 случаев заражения коронавирусом, днем ранее – 7897. Рекорд был установлен в июне этого года, когда за сутки в Москве выявили более 9000 случаев заражения коронавирусом. Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти регионов ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, которые часто контактируют с людьми и у которых высокий риск тяжелого течения болезни.
Из-за роста числа заболевших COVID-19 в России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно.