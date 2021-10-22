В Москве 4,9 млн человек прошли полную вакцинацию от коронавируса

В Москве за сутки выявили 8166 случаев заражения коронавирусом, днем ранее – 7897. Рекорд был установлен в июне этого года, когда за сутки в Москве выявили более 9000 случаев заражения коронавирусом. Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти регионов ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, которые часто контактируют с людьми и у которых высокий риск тяжелого течения болезни.