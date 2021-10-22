Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

«Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», — добавили в пресс-службе.