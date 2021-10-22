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Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

Ведомости

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. 

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")», — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что эффективность вакцин от коронавируса и гриппа при совместном применении не снижается.

«Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», — добавили в пресс-службе.

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начался сезон гриппа, первые случаи заболевания в этом году появились в конце июля. Она подчеркивала, что нужно делать прививки, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

20 сентября оперштаб Москвы сообщил, что в городе начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Узнать их адреса можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. Ранее оперштаб сообщал, что между прививками от коронавируса и гриппа нужно делать перерыв в 30 дней.

Ранее по теме: В Москве 4,9 млн человек прошли полную вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных