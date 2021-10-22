Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")», — говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что эффективность вакцин от коронавируса и гриппа при совместном применении не снижается.
«Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», — добавили в пресс-службе.
24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начался сезон гриппа, первые случаи заболевания в этом году появились в конце июля. Она подчеркивала, что нужно делать прививки, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.
20 сентября оперштаб Москвы сообщил, что в городе начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Узнать их адреса можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. Ранее оперштаб сообщал, что между прививками от коронавируса и гриппа нужно делать перерыв в 30 дней.