Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничения против коронавируса с 30 октября
В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 30 октября по 7 ноября должны прекратить работы заведения общественного питания, непродовольственные магазины, кинотеатры, фитнес-центры и другие объекты. Список мер опубликован на сайте администрации города, постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Временные ограничения вводятся по 11 пунктам. В частности, останавливается работа ресторанов (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС и производственных столовых) магазинов, кроме аптек и объектов с товарами первой необходимости, салонов красоты, развлекательных центров, библиотек, фитнес-центров. Также нельзя будет получить большинство государственных и муниципальных услуги, в том числе в МФЦ.
Работу гостиниц и санаториев не запрещают, но заселиться туда можно только с QR-кодом о вакцинации и ПЦР-тестом. Детские сады будут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.
С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы, частным организациям власти рекомендовали тоже перевести сотрудников на удаленку.
В музеи и театры вход возможен с QR-кодом или справкой о медотводе, а организованные группы детей не пустят.
Все запреты не распространяются на проведение официальных мероприятий, организуемых органами власти Санкт‑Петербурга, а также мероприятий, согласованных с Роспотребнадзором.
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии – 1015 человек, затем ежедневно смертность продолжала расти.
Введенный в России режим нерабочих дней позволит, согласно заключениям экспертов, «прервать цепочки заражений» коронавирусом, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.