Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничения против коронавируса с 30 октября

Временные ограничения вводятся по 11 пунктам. В частности, останавливается работа ресторанов (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС и производственных столовых) магазинов, кроме аптек и объектов с товарами первой необходимости, салонов красоты, развлекательных центров, библиотек, фитнес-центров. Также нельзя будет получить большинство государственных и муниципальных услуги, в том числе в МФЦ.