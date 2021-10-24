В России за сутки выявили более 35 000 случаев коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 35 660 новых случаев коронавируса, скончались 1072 пациента, сообщил оперштаб.
Накануне был установлен рекорд по приросту смертности и заболеваемости — 1075 летальных исходов и 37 687 заболевших. За 24 часа выздоровели 22 784 человека.
Самая напряженная ситуация с коронавирусом складывается в пяти субъектах: в Москве (+5279), Санкт-Петербурге (+3297), Московской (+3030), Самарской (+1093) и Нижегородской (+772) областях.
В столице за сутки госпитализировано 1442 человека, скончались 84 пациента. На ИВЛ находятся 706 человек.
Всего в России выявлено 8 241 643 случая коронавируса, зафиксировано 230 600 летальных исходов.
В стране дни c 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. 23 октября Санкт-Петербург вслед за Москвой объявил о введении новых ограничительных мер.