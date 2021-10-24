Учреждения культуры России будут закрыты в нерабочие дни

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидситуации.