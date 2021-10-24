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Учреждения культуры России будут закрыты в нерабочие дни

Ведомости

Работа федеральных учреждений культуры, за исключением театров и музеев, будет приостановлена в период нерабочих дней, следует из текста решения, принятого на заседании правительства 22 октября. 

С 30 октября по 7 ноября театры и музеи будут работать по особым правилам. Заполняемость учреждений не должна превышать 50%, а после окончания нерабочих дней — 70% от общей вместимости. При этом посетители должны предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или факт перенесенного заболевания

Граждане, имеющие противопоказания к вакцинации, должны предъявить соответствующий документ или отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненный за сутки.

Несовершеннолетние россияне могут находиться в музеях и театрах в маске.

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Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидситуации. 

В Москве и Санкт-Петербурге власти ввели жесткие ограничения, в рамках которых временно не будут работать заведения общепита, предприятия торговли, кинотеатры и другие объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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