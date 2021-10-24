Разработчик «Спутник V» ответил на приостановку вакцинации в Намибии

Решение регулятора ЮАР связано с отсутствием оценок возможного влияния на риск заражения ВИЧ среди привитых вакциной «Спутник V» мужчин. Российскую вакцину в Намибии не будут использовать до ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения. При этом люди, получившие первую дозу вакцины, смогут поставить и вторую.