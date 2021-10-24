Разработчик «Спутник V» ответил на приостановку вакцинации в Намибии
Намибия прекратила использование российской вакцины от коронавируса, чтобы уточнить данные о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ в стране с высоким уровнем распространения вируса иммунодефицита человека. Минздрав страны учел решение регулятора ЮАР, где был приоставлен процесс одобрения «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на минздрав Намибии.
Решение регулятора ЮАР связано с отсутствием оценок возможного влияния на риск заражения ВИЧ среди привитых вакциной «Спутник V» мужчин. Российскую вакцину в Намибии не будут использовать до ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения. При этом люди, получившие первую дозу вакцины, смогут поставить и вторую.
В Центре им. Гамалеи, который разработал вакцину, сообщили, что решение минздрава Намибии о приостановке вакцинации «Спутником V» мужчин в связи с утверждениями о якобы имеющем место возросшей «опасности заражения ВИЧ» среди групп риска не имеет под собой научно обоснованных фактов, передает «РИА Новости».
В прошлом «подобные некорректные заявления» были связаны с неудачными клиническими испытаниями вакцины от ВИЧ, разработанной другим производителем, отметили в Центре.
Минздрав ЮАР подал заявление на регистрацию «Спутник V» в феврале. До этого власти ЮАР приняли решение отказаться от 1 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Испытания препарата показали, что препарат обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, связанных с преобладающим в стране штаммом коронавируса.
Намибия в марте стала 50-й страной, зарегистрировавшей российский препарат.