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Разработчик «Спутник V» ответил на приостановку вакцинации в Намибии

Ведомости

Намибия прекратила использование российской вакцины от коронавируса, чтобы уточнить данные о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ в стране с высоким уровнем распространения вируса иммунодефицита человека. Минздрав страны учел решение регулятора ЮАР, где был приоставлен процесс одобрения «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на минздрав Намибии.

Решение регулятора ЮАР связано с отсутствием оценок возможного влияния на риск заражения ВИЧ среди привитых вакциной «Спутник V» мужчин. Российскую вакцину в Намибии не будут использовать до ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения. При этом люди, получившие первую дозу вакцины, смогут поставить и вторую.

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В Центре им. Гамалеи, который разработал вакцину, сообщили, что решение минздрава Намибии о приостановке вакцинации «Спутником V» мужчин в связи с утверждениями о якобы имеющем место возросшей «опасности заражения ВИЧ» среди групп риска не имеет под собой научно обоснованных фактов, передает «РИА Новости».

В прошлом «подобные некорректные заявления» были связаны с неудачными клиническими испытаниями вакцины от ВИЧ, разработанной другим производителем, отметили в Центре. 

Минздрав ЮАР подал заявление на регистрацию «Спутник V» в феврале. До этого власти ЮАР приняли решение отказаться от 1 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Испытания препарата показали, что препарат обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, связанных с преобладающим в стране штаммом коронавируса.

Намибия в марте стала 50-й страной, зарегистрировавшей российский препарат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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