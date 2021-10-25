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СМИ сообщили о пропаже актрисы Светланы Светличной

Ведомости

Полиция разыскивает заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, которая не выходит на связь с 21 октября, сообщают ТАСС и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

«Актриса не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения», — заявил источник ТАССа в правоохранительных органах.

В главном управлении МВД России по Москве заявили, что 24 октября получили заявление от мужчины, который сообщил, что его мать с 21 октября не выходит на связь. По данному делу проводится проверка. Как отмечает «Московский комсомолец», в квартире Светличную не нашли. Собеседники обоих изданий уточнили, что, по предварительным данным, актриса страдает деменцией. По данным «Московского комсомольца», у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем после того, как во время съемок на нее упал софит.

Менеджер Светличной Сергей Рублев в разговоре с РБК опроверг информацию о пропаже актрисы. По его словам, она не выходит на связь, «потому что возраст». «Она не выходит на связь, потому что возраст. <...> Я бы сейчас не волновался.<...> Она живет «в своем мироощущении», как это бывает у пожилых. О том, что она переезжала куда-то в последнее время, у меня нет подтверждения, она живет в своей квартире», — сказал Рублев.

Светличная известна по роли Анны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». За свою карьеру актриса снялась более чем в 40 картинах, среди которых «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных