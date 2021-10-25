СМИ сообщили о пропаже актрисы Светланы Светличной

Менеджер Светличной Сергей Рублев в разговоре с РБК опроверг информацию о пропаже актрисы. По его словам, она не выходит на связь, «потому что возраст». «Она не выходит на связь, потому что возраст. <...> Я бы сейчас не волновался.<...> Она живет «в своем мироощущении», как это бывает у пожилых. О том, что она переезжала куда-то в последнее время, у меня нет подтверждения, она живет в своей квартире», — сказал Рублев.