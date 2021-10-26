В России за сутки от COVID-19 впервые умерли больше 1100 человек
За последние сутки 1106 человек скончались от коронавируса в России, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Всего от коронавируса в России умерли 232 775 человек.
Также за сутки в России выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом после рекорда в 37 930 случаев днем ранее. За период пандемии в стране зарегистрировали 8 316 019 случаев заражения. 7 213 584 пациента выздоровели от COVID-19.
Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Московской области — 2930 случаев, Санкт-Петербурге — 2735, Самарской области — 1278 случаев, Нижегородской области — 762, Воронежской области — 744 случая.
Новые ограничения ввели после того, как с середины сентября в стране началась ухудшаться статистика заболеваемости COVID-19. Так, суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии – 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Кремле решение о введении режима нерабочих дней назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Введение жесткого локдауна сейчас не рассматривается.