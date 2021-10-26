В России за сутки от COVID-19 впервые умерли больше 1100 человек

Новые ограничения ввели после того, как с середины сентября в стране началась ухудшаться статистика заболеваемости COVID-19. Так, суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии – 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Кремле решение о введении режима нерабочих дней назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Введение жесткого локдауна сейчас не рассматривается.