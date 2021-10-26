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В Тюменской области введут локдаун в нерабочие дни

Ведомости

В Тюменской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет объявлен локдаун. О таком решении регионального оперштаба в своем Instagram рассказал губернатор Александр Моор.

Так, с 30 октября приостанавливают работу все предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые в регионе. Исключение делается для производств непрерывного цикла, энергетических компаний, организаций коммунального хозяйства, тепло- и водоснабжения, служб связи, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

В регионе временно закроются кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. Общепит продолжит работу навынос и по доставке еды, в нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. «На неделю будут закрыты школы, среднеспециальные учебные заведения, вузы. Приостанавливают работу спортивные школы, детские кружки и другие организации дополнительного образования. Детские сады перейдут на формат дежурных групп», — сообщил Моор. Для тех, кто старше 60 лет или имеет хронические заболевания и при этом не прошел вакцинацию, вводится режим самоизоляции.

Обстановку в регионе губернатор оценил как напряженную. По его словам, число заболевших COVID-19 всю последнюю неделю превышает 300 человек в сутки, а система здравоохранения «перегружена как никогда». «Одна из причин — недостаточные темпы вакцинации», — подчеркнул он.

Режим нерабочих дней в стране объявлен с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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