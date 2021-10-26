В Тюменской области введут локдаун в нерабочие дни

В регионе временно закроются кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. Общепит продолжит работу навынос и по доставке еды, в нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. «На неделю будут закрыты школы, среднеспециальные учебные заведения, вузы. Приостанавливают работу спортивные школы, детские кружки и другие организации дополнительного образования. Детские сады перейдут на формат дежурных групп», — сообщил Моор. Для тех, кто старше 60 лет или имеет хронические заболевания и при этом не прошел вакцинацию, вводится режим самоизоляции.