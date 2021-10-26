В Тюменской области введут локдаун в нерабочие дни
В Тюменской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет объявлен локдаун. О таком решении регионального оперштаба в своем Instagram рассказал губернатор Александр Моор.
Так, с 30 октября приостанавливают работу все предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые в регионе. Исключение делается для производств непрерывного цикла, энергетических компаний, организаций коммунального хозяйства, тепло- и водоснабжения, служб связи, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
В регионе временно закроются кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. Общепит продолжит работу навынос и по доставке еды, в нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. «На неделю будут закрыты школы, среднеспециальные учебные заведения, вузы. Приостанавливают работу спортивные школы, детские кружки и другие организации дополнительного образования. Детские сады перейдут на формат дежурных групп», — сообщил Моор. Для тех, кто старше 60 лет или имеет хронические заболевания и при этом не прошел вакцинацию, вводится режим самоизоляции.
Обстановку в регионе губернатор оценил как напряженную. По его словам, число заболевших COVID-19 всю последнюю неделю превышает 300 человек в сутки, а система здравоохранения «перегружена как никогда». «Одна из причин — недостаточные темпы вакцинации», — подчеркнул он.
Режим нерабочих дней в стране объявлен с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.