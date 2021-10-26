СК назвал две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах

Взрыв газа произошел 25 октября. В МЧС утверждали, что на четвертом этаже пятиэтажного дома взорвался газ. В результате были разрушены шесть квартир на двух последних этажах. По данным СК, в результате происшествия пять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе двое детей и 70-летний хозяин квартиры, где взорвался газ. Погиб один человек. Это 22-летняя девушка, которая скончалась в больнице от полученных травм. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).