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СК назвал две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах

Ведомости

Следственный комитет рассматривает две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах: газ взорвался из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению или из-за неправильной эксплуатации газового оборудования, говорится на сайте ведомства.

Следователи установили, что владелец квартиры, где взорвался газ, жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 г. он отказался от газоснабжения и на газопровод, который подходит к газовой плите, поставили заглушку, рассказали в СК.

Взрыв газа произошел 25 октября. В МЧС утверждали, что на четвертом этаже пятиэтажного дома взорвался газ. В результате были разрушены шесть квартир на двух последних этажах. По данным СК, в результате происшествия пять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе двое детей и 70-летний хозяин квартиры, где взорвался газ. Погиб один человек. Это 22-летняя девушка, которая скончалась в больнице от полученных травм. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных