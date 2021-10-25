В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме
В жилом доме в Набережных Челнах (Татарстан) произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома. По данным МЧС, взорвалась газовоздушная смесь. «По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах», — отметил источник агентства. Эту информацию подтвердил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Под завалами могут находиться несколько человек. По данным экстренных служб, там есть живые люди, с ними установили связь. Из-под завалов извлекли ребенка 2010 г. рождения, его состояние оценивается как средней тяжести.
Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о взрыве.