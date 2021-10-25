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В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме

Ведомости

В жилом доме в Набережных Челнах (Татарстан) произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома. По данным МЧС, взорвалась газовоздушная смесь. «По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах», — отметил источник агентства. Эту информацию подтвердил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Под завалами могут находиться несколько человек. По данным экстренных служб, там есть живые люди, с ними установили связь. Из-под завалов извлекли ребенка 2010 г. рождения, его состояние оценивается как средней тяжести.

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о взрыве.

Ранее по теме: После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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