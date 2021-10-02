После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

После взрыва газа в жилом доме следователи возбудили уголовное по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В результате обрушения конструкций одной из квартир утром 2 октября пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Нижегородской области.