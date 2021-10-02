После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
После взрыва газа в жилом доме следователи возбудили уголовное по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В результате обрушения конструкций одной из квартир утром 2 октября пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Нижегородской области.
Взрыв газа произошел в семь часов утра на девятом этаже в квартире дома по улице Гайдара в Автозаводском районе.
Следователи устанавливают причину произошедшего. Проводится допрос свидетелей, сообщили в СК.
В результате происшествия травмы получили мужчина 47 лет и женщина 55 лет, они доставлены в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. По информации правительства региона, женщина получила 95% ожогов тела, мужчина — 35%. Пострадавшие находятся в реанимации.
В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области рассказали о характере повреждений в здании. Несущие конструкции дома не нарушены, частично обрушились межтамбурные перекрытия и балкон, пожара не было.
Из дома было эвакуировано 100 человек, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе города Юрию Шалабаеву принять срочные меры по временному размещению жильцов дома.