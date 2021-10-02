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После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Ведомости

После взрыва газа в жилом доме следователи возбудили уголовное по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В результате обрушения конструкций одной из квартир утром 2 октября пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Нижегородской области.

Взрыв газа произошел в семь часов утра на девятом этаже в квартире дома по улице Гайдара в Автозаводском районе. 

Следователи устанавливают причину произошедшего. Проводится допрос свидетелей, сообщили в СК.

В результате происшествия травмы получили мужчина 47 лет и женщина 55 лет, они доставлены в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. По информации правительства региона, женщина получила 95% ожогов тела, мужчина — 35%. Пострадавшие находятся в реанимации.

В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области рассказали о характере повреждений в здании. Несущие конструкции дома не нарушены, частично обрушились межтамбурные перекрытия и балкон, пожара не было. 

Из дома было эвакуировано 100 человек, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе города Юрию Шалабаеву принять срочные меры по временному размещению жильцов дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных