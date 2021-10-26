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Тюменская область с 8 ноября введет QR-коды

Ведомости

В Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды для посещения культурных и спортивных объектов. Соответствующее изменение внесено в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе речь идет о посещении театров, кинотеатров, кинозалов, концертных залов, цирков, объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий. Отмечается, что QR-код оформляется с использованием единого портала государственных муниципальных услуг или медицинского документа, подтверждающего наличие вакцинации против коронавируса или перенесение заболевания. Кроме того, QR-код можно получить при сдаче ПЦР-теста на коронавирус, не позднее 72 часов до мероприятия.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет объявлен локдаун. Так, с 30 октября приостанавливают работу все предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые в регионе. Исключение делается для производств непрерывного цикла, энергетических компаний, организаций коммунального хозяйства, тепло- и водоснабжения, служб связи, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.

Ранее по теме: В Тюменской области введут локдаун в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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