Тюменская область с 8 ноября введет QR-коды
В Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды для посещения культурных и спортивных объектов. Соответствующее изменение внесено в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе речь идет о посещении театров, кинотеатров, кинозалов, концертных залов, цирков, объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий. Отмечается, что QR-код оформляется с использованием единого портала государственных муниципальных услуг или медицинского документа, подтверждающего наличие вакцинации против коронавируса или перенесение заболевания. Кроме того, QR-код можно получить при сдаче ПЦР-теста на коронавирус, не позднее 72 часов до мероприятия.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет объявлен локдаун. Так, с 30 октября приостанавливают работу все предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые в регионе. Исключение делается для производств непрерывного цикла, энергетических компаний, организаций коммунального хозяйства, тепло- и водоснабжения, служб связи, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.