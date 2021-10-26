Тюменская область с 8 ноября введет QR-коды

В документе речь идет о посещении театров, кинотеатров, кинозалов, концертных залов, цирков, объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий. Отмечается, что QR-код оформляется с использованием единого портала государственных муниципальных услуг или медицинского документа, подтверждающего наличие вакцинации против коронавируса или перенесение заболевания. Кроме того, QR-код можно получить при сдаче ПЦР-теста на коронавирус, не позднее 72 часов до мероприятия.