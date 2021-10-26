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Взрыв газа произошел в жилом доме в Калининградской области

Ведомости

Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в городе Балтийске в Калининградской области, после взрыва начался пожар на площади 50 кв. м, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о взрыве на улице Ушакова, дом 24, поступила в 13:58 мск. «Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в пресс-службе. 

Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Алексей Баранов рассказал, что в результате происшествия пострадал один человек, в доме выбило окна. В 14:40 мск пожар ликвидировали. 

По предварительным данным источника агентства в экстренных службах, в квартире взорвался баллон с газом. По данным источника «РИА Новости», взрыв произошел на втором этаже жилого дома, в результате пострадал один человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных