Взрыв газа произошел в жилом доме в Калининградской области
Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в городе Балтийске в Калининградской области, после взрыва начался пожар на площади 50 кв. м, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Информация о взрыве на улице Ушакова, дом 24, поступила в 13:58 мск. «Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в пресс-службе.
Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Алексей Баранов рассказал, что в результате происшествия пострадал один человек, в доме выбило окна. В 14:40 мск пожар ликвидировали.
По предварительным данным источника агентства в экстренных службах, в квартире взорвался баллон с газом. По данным источника «РИА Новости», взрыв произошел на втором этаже жилого дома, в результате пострадал один человек.