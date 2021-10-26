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Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

Ведомости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову проверить слова рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев до смены фамилии) о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом говорится на сайте СК. 

Там сказано, что проверка будет организована в связи с обращением «представителей ветеранской организации». «В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства», — следует из сообщения СК. 

Накануне на Youtube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в котором тот усомнился в необходимости ежегодно тратить большие средства на празднование 9 мая. «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то?» — сказал он в интервью.

В свою очередь адвокат музыканта опроверг версию о том, что своим высказыванием Моргенштерн предложил отменить празднование Дня Победы. По его словам, музыкант «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом» (цитата по РИА Новости»).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Моргенштерна, посоветовал обсудить важность этого праздника с ветеранами.

Позже Моргенштерн опубликовал извинения на своей странице в Instagram. «Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал он. 

Ранее по теме: Песков дал совет Моргенштерну после его слов о праздновании Дня Победы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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