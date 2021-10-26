Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

Накануне на Youtube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в котором тот усомнился в необходимости ежегодно тратить большие средства на празднование 9 мая. «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то?» — сказал он в интервью.