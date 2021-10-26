Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову проверить слова рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев до смены фамилии) о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом говорится на сайте СК.
Там сказано, что проверка будет организована в связи с обращением «представителей ветеранской организации». «В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства», — следует из сообщения СК.
Накануне на Youtube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в котором тот усомнился в необходимости ежегодно тратить большие средства на празднование 9 мая. «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то?» — сказал он в интервью.
В свою очередь адвокат музыканта опроверг версию о том, что своим высказыванием Моргенштерн предложил отменить празднование Дня Победы. По его словам, музыкант «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом» (цитата по РИА Новости»).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Моргенштерна, посоветовал обсудить важность этого праздника с ветеранами.
Позже Моргенштерн опубликовал извинения на своей странице в Instagram. «Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал он.