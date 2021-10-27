В России второй день подряд зафиксирован максимум смертей от COVID-19

В связи с подъемом уровня заболеваемости в России начали вводить новые ограничения. В частности, с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Кроме того, объявлена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.