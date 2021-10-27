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В России второй день подряд зафиксирован максимум смертей от COVID-19

Ведомости

За последние сутки 1123 пациента скончались от коронавируса в России, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Днем ранее число смертей составило 1106, что тоже стало рекордом. Всего от коронавируса в России умерли 233 898 человек. 

За сутки в России выявили 36 582 случая коронавируса. Полностью выздоровели за этот период 29 151 человек. За весь период пандемии в стране зарегистрировали 8 352 601 случай коронавируса в 85 регионах, выздоровели 7 242 735 человек.

В Москве за сутки выявили 5789 случаев заражения. За сутки выздоровели 4 471 человек, умер 91. Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2913, Московской области — 2670 случаев, Самарской области — 1297 случаев, Нижегородской области — 783, Воронежской области — 754 случая.

В связи с подъемом уровня заболеваемости в России начали вводить новые ограничения. В частности, с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Кроме того, объявлена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных