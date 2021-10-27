Путин выступил за процедуру взаимного признания COVID-сертификатов

Вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.