Путин выступил за процедуру взаимного признания COVID-сертификатов
Российская сторона выступает за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса с разными странами, свидетельствующих о защите людей от COVID-19, заявил президент России Владимир Путин на XVI Восточноазиатском саммите. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — сказал Путин.
По его словам, Россия стремится вносить вклад в решение проблемы свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от коронавируса жителей всех стран. Президент поблагодарил азиатских партнеров за совместную работу по локализации производства препарата. Россия продолжит поставлять в регион тест-системы для выявления коронавируса, в том числе бесплатно.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Евросоюз предложил российской стороне признать сертификаты о вакцинации от коронавируса на взаимной основе. Представители ЕС и Минздрава России провели несколько встреч по этому вопросу. В сентябре Минздрав направил представительству ЕС документы, которые были запрошены на предыдущей встрече. В министерстве отметили, что взаимное признание сертификатов о вакцинации устранит препятствия для передвижения граждан России по ЕС и наоборот.
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.