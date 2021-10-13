Россия и ЕС провели встречу по взаимному признанию COVID-сертификатов
Российская сторона и ЕС провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза», — рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Стороны проводят экспертные консультации для согласования основных параметров взаимного признания документов. О других подробностях встречи в пресс-службе не рассказали.
В сентябре Минздрав направил представительству ЕС документы, которые были запрошены на предыдущей встрече. В министерстве отметили, что взаимное признание сертификатов о вакцинации устранит препятствия для передвижения граждан России по ЕС и наоборот.
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Последняя приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.