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Россия и ЕС провели встречу по взаимному признанию COVID-сертификатов

Ведомости

Российская сторона и ЕС провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза», — рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Стороны проводят экспертные консультации для согласования основных параметров взаимного признания документов. О других подробностях встречи в пресс-службе не рассказали.

В сентябре Минздрав направил представительству ЕС документы, которые были запрошены на предыдущей встрече. В министерстве отметили, что взаимное признание сертификатов о вакцинации устранит препятствия для передвижения граждан России по ЕС и наоборот.

Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Последняя приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.

Ранее по теме: Посол Евросоюза обвинил Россию в затягивании процесса признания «Спутника V» в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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