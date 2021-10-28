Мурашко призвал врачей не давать медотвод от прививки без противопоказаний
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал врачей внимательно изучать анамнез и не давать медицинский отвод от прививки пациентам без прямых противопоказаний, передает ТАСС.
«Подчас я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое. Это особенно пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациенты, получившие помощь по онкологическому профилю, хотя во всем мире уже принято, что пациенты онкологические, получившие иммуносупрессивную терапию должны бустерную вакцинацию получить, чтобы укрепить иммунитет», — сказал министр на VIII съезде Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».
По словам министра, в России отмечается тенденция, при которой темпы вакцинации наращиваются с ростом заболеваемости. Мурашко подчеркнул, что нужно действовать на опережение. «Это зависит персонально от каждого врача», — добавил он.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 октября, в России за последние сутки выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также 28 октября новый антирекорд установил показатель смертности от COVID-19 — 1159 случаев после максимума в 1123 днем ранее. Всего в России зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения коронавирусом и 235 057 смертей от него. Выздоровели от вируса 7 272 053 человека.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н». Также Минздрав разрешил проводить клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания. Вакцинацию, по данным оперативного штаба, прошли свыше 49 млн граждан страны. Первый компонент получили более 53 млн человек.