Мурашко призвал врачей не давать медотвод от прививки без противопоказаний

«Подчас я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое. Это особенно пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациенты, получившие помощь по онкологическому профилю, хотя во всем мире уже принято, что пациенты онкологические, получившие иммуносупрессивную терапию должны бустерную вакцинацию получить, чтобы укрепить иммунитет», — сказал министр на VIII съезде Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».