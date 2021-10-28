Собянин заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в два-три раза
Число детей, которые болеют COVID-19 в новую волну заболеваемости, выросло почти в два-три раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — сказал Собянин (цитата по ТАСС). По его словам, количество случаев заражения коронавирусом и госпитализаций в Москве сейчас находится практически на пике, которые наблюдались в предыдущие волны.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что осенью кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Около половины случаев заболевания протекает с выраженными проявлениями. Сейчас на лечении от коронавируса находятся около 60 тыс. детей.
В Москве за сутки выявили 8440 случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил отметку 8000 впервые с 22 октября. Максимум был зарегистрирован в июне этого года — тогда показатель превысил отметку в 9000. За последние сутки в России был установлен антирекорд по смертности от коронавируса за сутки — 1159 случаев. Показатель растет четвертый день подряд, с 16 октября превысил планку в 1000 случаев.
Всего в России скончались от коронавируса 235 057 человек. Также за последние сутки был установлен максимум случаев заражения коронавирусом — 40 096. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд.