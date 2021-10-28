Собянин заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в два-три раза

«К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — сказал Собянин (цитата по ТАСС). По его словам, количество случаев заражения коронавирусом и госпитализаций в Москве сейчас находится практически на пике, которые наблюдались в предыдущие волны.