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Собянин заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в два-три раза

Ведомости

Число детей, которые болеют COVID-19 в новую волну заболеваемости, выросло почти в два-три раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — сказал Собянин (цитата по ТАСС). По его словам, количество случаев заражения коронавирусом и госпитализаций в Москве сейчас находится практически на пике, которые наблюдались в предыдущие волны. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что осенью кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Около половины случаев заболевания протекает с выраженными проявлениями. Сейчас на лечении от коронавируса находятся около 60 тыс. детей. 

В Москве за сутки выявили 8440 случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил отметку 8000 впервые с 22 октября. Максимум был зарегистрирован в июне этого года — тогда показатель превысил отметку в 9000. За последние сутки в России был установлен антирекорд по смертности от коронавируса за сутки — 1159 случаев. Показатель растет четвертый день подряд, с 16 октября превысил планку в 1000 случаев.

Всего в России скончались от коронавируса 235 057 человек. Также за последние сутки был установлен максимум случаев заражения коронавирусом — 40 096. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных