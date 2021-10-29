Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в сентябре
В сентябре 2021 г. в России умерли 201 945 человек, следует из данных Росстата. Из них 39 638 человек на момент смерти болели коронавирусом.
COVID-19 как основная причина смерти зафиксирована у 34 403 человек. Коронавирус как предположительная причина смерти зафиксирована еще у 5235 человек. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, который повлиял на развитие других болезней и в итоге ускорил смерть пациента, у 970 человек. Еще у 3657 умерших COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.
Это уже третий месяц подряд, когда Росстат фиксирует снижение смертности от COVID-19. Антирекорд по смертности был установлен в июле этого года — тогда умерло 51 044 человека, в августе, согласно уточненному показателю, смертность от коронавируса составила 44 217 человека. С начала года от коронавируса умерло более 288 000 человек, в 2020 г. смертность от коронавируса составила более 163 300 человек.
Смертность от коронавируса в России резко выросла в июле, тогда она впервые превысила 50 000 человек на фоне распространения более опасного дельта-штамма коронавируса. За два последних летних месяца число смертей среди заболевших коронавирусом составило 95 261.
Естественная убыль населения России в январе-сентябре составила 675 700 человек, что на 74,6% больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. За указанный период число родившихся снизилось на 1,8% — до 1 млн 49 тыс. 800 детей с 1 млн 68 тыс. 800 новорожденных ха аналогичный период прошлого года. При этом число умерших за январь-сентябрь 2021 г. увеличилось на 18,5% за указанный период или на 296 600 человек — до 1,725 млн человек. Младенческая смертность за январь-сентябрь снизилась на 0,8% год к году — до 4808 случаев.