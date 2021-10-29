Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в сентябре

Естественная убыль населения России в январе-сентябре составила 675 700 человек, что на 74,6% больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. За указанный период число родившихся снизилось на 1,8% — до 1 млн 49 тыс. 800 детей с 1 млн 68 тыс. 800 новорожденных ха аналогичный период прошлого года. При этом число умерших за январь-сентябрь 2021 г. увеличилось на 18,5% за указанный период или на 296 600 человек — до 1,725 млн человек. Младенческая смертность за январь-сентябрь снизилась на 0,8% год к году — до 4808 случаев.