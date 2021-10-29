Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии.