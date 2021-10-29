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Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 13 регионах России ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ухудшение наблюдается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл и Северной Осетии. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии. 

Ранее по теме: Профсоюзы и работодатели поддержали предоставление двух выходных для вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных