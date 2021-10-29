Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 13 регионах России ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ухудшение наблюдается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл и Северной Осетии.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии.