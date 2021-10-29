Профсоюзы и работодатели поддержали предоставление двух выходных для вакцинации
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в которую входят представители правительства, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рекомендовала работодателям давать два выходных дня сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса.
«В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации работников от коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуем работодателям предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах положения по предоставлению работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых дней отдыха», — говорится в рекомендациях РТК.
В документе говорится, что, согласно ст. 8, 22 и 41 Трудового кодекса, повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе условия и порядок предоставления двух выходных привившимся работникам, работодатель может установить в коллективном договоре или локальном нормативном акте с учетом финансово-экономического положения компании.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину рекомендовать работодателям давать два выходных привившимся работникам. Президент поддержал такое предложение.
20 октября Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября.