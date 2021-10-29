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Профсоюзы и работодатели поддержали предоставление двух выходных для вакцинации

Ведомости

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в которую входят представители правительства, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рекомендовала работодателям давать два выходных дня сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса.

«В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации работников от коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуем работодателям предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах положения по предоставлению работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых дней отдыха», — говорится в рекомендациях РТК.

В документе говорится, что, согласно ст. 8, 22 и 41 Трудового кодекса, повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе условия и порядок предоставления двух выходных привившимся работникам, работодатель может установить в коллективном договоре или локальном нормативном акте с учетом финансово-экономического положения компании.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину рекомендовать работодателям давать два выходных привившимся работникам. Президент поддержал такое предложение.

20 октября Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября. 

Ранее по теме: Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от коронавируса в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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