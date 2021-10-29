Профсоюзы и работодатели поддержали предоставление двух выходных для вакцинации

20 октября Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября.